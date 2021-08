유기농 화장품 브랜드 오가본, 온 가족을 위한 패밀리 라인 7종 출시

유기농 화장품 브랜드 오가본에서 가족을 위한 패밀리 라인 제품을 선보였다.

신제품을 선보인 오가본은 전 제품 코스모스 오가닉 인증과 독일 더마테스트 엑설런트 등급을 획득했으며 또한 일부 품목을 제외하고 THE VEGAN SOCIETY 로부터 비건 인증을 받은 유기농 저자극 친환경 브랜드로 알려져 있다.

이번 패밀리 라인 신제품은 평소에 예민한 피부를 가지고 있는 성인 역시 사용 가능한 유기농 안심 제품으로 민감한 아이뿐만 아니라 가족 모두 사용이 가능해 남녀노소 상관없이 사용이 가능하기 때문에 자녀와 따로 사용할 필요없이 함께 쓸 수 있는 제품이다.

이번 유기농 패밀리 라인 신제품으로는 씨앗품은 제품으로 시원 수딩젤 크림 150ml, 데일리 안심 선크림, 촉촉 핸드크림, 촉촉 립밤 등 총 7가지의 제품들이 패밀리 라인으로 출시가 되었다.

신제품 중 씨앗품은 시원 수딩젤 크림은 유기농 알로에베라잎 추출물로 열 오른 피부를 빠르게 진정시켜주며 피부를 지키는 약산성 수딩젤이다.

씨앗품은 데일리 안심 썬크림은 민감한 피부를 위한 무기자차 징크옥사이드 성분이 자극 없이 햇빛을 물리적으로 반사시켜 자외선과 외부 유해 물질로부터 피부를 보호해주며 순한 유기농 라벤더 꽃 추출물이 피부에 촉촉하게 스며들어 예민한 피부를 부드럽게 진정시켜 준다.

오가본 관계자는 “아이뿐만 아니라 부모님과 자녀들이 나누어 사용하지 않고 함께 사용할 수 있는 패밀리 라인 제품을 출시하였다.”며 “앞으로도 가족들을 위한 제품을 개발하여 합리적인 가격으로 선보이도록 노력하겠다”고 말을 전했다.

8월 12일 오늘부터 오가본에서는 공식홈페이지와 스마트스토어에서 신제품 런칭 기념, 전제품 1+1 행사 이벤트를 진행 예정이며 신제품 관련 이벤트는 홈페이지를 통해 확인이 가능하다.

