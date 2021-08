한은 "양국 교역 확대·금융협력 강화…경제발전 목적"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 12일 터키은행과 통화스와프를 체결했다고 밝혔다. 계약 금액은 2조3000억원이며, 계약기간은 3년이다.

통화스와프는 외환위기 같은 비상사태 때 미리 정환 환율로 자국 화폐를 맡기고 상대국 통화를 빌려오는 계약이다.

한은은 "이번 통화스와프는 양국의 교역 확대 및 금융협력 강화를 통해 양국의 경제발전을 증진시킬 목적으로 체결했다"고 밝혔다.

아울러 "향후에는 통화스와프를 활용해 무역대금을 자국 통화로 결제할 수 있는 여건을 조성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

