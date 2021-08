전여옥 "조국은 끝났다, 밑장 빠진 레고탑처럼 무너질 일만 남아"

"조민 '인턴 코스프레'도 끝나"

[아시아경제 강주희 기자] 자녀 입시비리와 사모펀드 의혹 등으로 기소된 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 동양대 교수가 항소심에서도 징역 4년을 선고받은 가운데, 전여옥 전 국민의힘 의원은 11일 "결론적으로 조국은 끝났다"고 언급했다.

전 전 의원은 이날 자신의 블로그에 올린 글에서 "묵비권을 행사한 조국의 재판 역시 '조국도 인턴증명서를 허위작성했다'라고 법원이 못 박았기 때문"이라며 이같이 말했다.

앞서 정 교수의 항소심 재판부는 딸 조민씨의 '7대 스펙'에 대해 1심과 마찬가지로 모두 허위라고 판단했다. 재판부는 또 서울대 공익인권법센터 인턴확인서와 관련해 조 전 장관이 작성에 가담했다는 1심 판단을 유지했다.

이에 대해 전 전 의원은 "(정 교수가) 조국과 함께 딸 조민의 가짜 스펙을 만들어준 데 대해 법원은 엄하게 책임을 물었다"라며 "다만 사모펀드 비리는 거의 무죄를 인정했는데 정말 납득하기 어렵다"고 지적했다.

전 전 의원은 이어 아는 의사로부터 조민씨가 아주 열심히 인턴을 하고 있다는 말을 들었다면서 "열심히 하는 것은 참 좋은 일이지만, 타인이 있어야 할 곳에서 '인턴 코스프레'를 하는 조 전 장관의 딸이 애처롭기도 하고 파렴치 유전자에 놀랍기도 하다"고 비판했다.

그러면서 "결론적으로 조국은 끝났다. 팩트는 조민의 인턴 놀이는 끝났다는 것"이라며 "모든 스펙이 가짜로 밝혀졌으니 밑장 빠진 레고 탑처럼 이제 한순간에 와르르 무너지는 일밖에 남지 않았다"고 말했다.

전 전 의원은 아울러 정 교수 판결에 대해 "우리 사회와 국가로서는 정말 다행스러운 일"이라며 "아주 멋진 이름과 그럴듯한 허우대를 뽐낸 위선적 관종 조국의 실체를 알게 됐기 때문"이라고 덧붙였다.

