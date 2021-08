많이 걸으면 우대금리·독도지원…농협銀 '함께 걷는 독도적금' 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 창립 60주년을 기념해 디지털 전용 ESG(환경·사회·지배구조) 신상품 ‘NH함께걷는독도적금’을 출시한다고 11일 밝혔다.

독도적금은 환경을 보호하고 건강한 라이프를 실천하기 위해 기획된 비대면 전용 ESG 적금상품으로, 올원뱅크 애플리케이션(앱)에서 가입할 수 있다. 월 1000원부터 최대 20만원까지 입금 가능한 6개월 만기 자유적금 상품이다.

이번 상품은 기본금리 0.5%에 ▲탄소포인트 가입 동참 서명시 0.30%포인트, ▲NH멤버스 가입시 0.6%포인트, ▲걸음 수 달성 구간별로 0.10%포인트~ 0.40%포인트의 우대금리를 적용하여 최고 1.80%(9일 기준)의 금리를 제공한다. 걸음 수 측정은 구글 피트니스 앱 또는 건강 앱을 다운로드해 적금 상품과 연동하면 된다.

'디지털 독도 걷기대회' 이벤트는 이날부터 10월9일까지 60일동안 진행되며, ‘NH함께걷는독도적금’가입 후 걷기대회 응모 시 참여할 수 있다. 이벤트 참여 고객 전원에게 NH포인트 쿠폰(1만원)을 제공하며 걸음 수 60만보 달성 고객 중 여행상품권 100만원(1명), 50만보 달성 고객 중 여행상품권 50만원(5명), 30만보 달성 고객 중 여행상품권 30만원(10명)을 추첨을 통해 제공한다. 대회 시상식은 10월 25일 독도의 날에 맞춰 실시될 예정이다.

한편, 농협은행은 대회기간 내에 서울부터 독도까지 거리 약 420km를 걸음수로 환산한 60만보를 목표로 설정하고, 이를 달성한 참가자 1인당 6000원씩 기금으로 출연해 독도 환경보전사업을 지원할 예정이다.

권준학 은행장은 “오는 15일, 창립 60주년을 맞아 든든한 민족은행으로서 사회적 책임을 다하고 대한민국과 함께 성장하는 100년 농협을 만들고자 이번 신상품과 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객 중심의 디지털 선도 은행이 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr