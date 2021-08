동아에스티, 2분기 영업익 79억원…'흑자전환' 성공

2분기 매출 1474억원…전년비 32.1% 증가

[아시아경제 김지희 기자] 동아에스티는 올해 2분기 영업이익이 79억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 10일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 32.1% 증가한 1474억원을 기록했고, 당기순이익도 62억원으로 흑자 전환에 성공했다.

동아에스티는 "영업이익과 당기순이익은 임상 진행을 위한 연구개발(R&D) 비용과 마케팅 및 수출 운반을 위한 판관비가 증가했했으나, 전문의약품(ETC) 부문 매출 증가로 흑자 전환했다"고 설명했다.

전문의약품 부문은 주력 제품인 위염 치료제 '스티렌', 소화불량 치료제 '모티리톤', 당뇨병 치료제 '슈가논', 성장호르몬제 '그로트로핀', 소화성 궤양 치료제 '가스터', 손발톱 무좀약 '주블리아' 등이 성장하면서 전년 동기보다 매출이 97.9% 증가했다.

해외수출 부문은 결핵치료제 '크로세린'과 '클로파지민', 빈혈치료제 '다베포에틴알파BS' 등의 매출이 성장한 반면, 캄보디아 캔 박카스 매출 하락 등으로 6.8% 감소했다. 의료기기 및 진단 부문은 지난해 4분기 중 의료기기 일부 품목의 계약 종료에 따라 22.4% 줄었다.

동아에스티는 올해 R&D 부문에서 스텔라라의 바이오시밀러 'DMB-3115'의 글로벌 개발에 집중할 계획이다. DMB-3115는 올해 1분기 미국에서 임상 3상을 개시하고, 2분기 폴란드, 에스토니아, 라트비아 등 유럽에서 3상을 시작했다. 유럽에서는 총 9개국에서 순차적으로 진행될 예정이다.

당뇨병 치료제 'DA-1241'은 미국에서 임상 1b상을 완료하고 안전성과 효과를 확인했다. 현재 글로벌 임상 2상 시험을 준비하고 있다. 'DA-1229'(슈가논)는 합작사인 레드엔비아가 대동맥 판막 석회화증 치료제로 개발하기 위해 국내 임상 2상을 진행 중이며, 미국에서는 임상2b·3a상 계획을 승인받아 준비하고 있다.

동아에스티는 장기적으로 면역항암제와 치매치료제를 개발할 계획이다. 한국과학기술연구원(KIST)으로부터 타우단백질 관련 치매치료제 선도물질을 확보했고, 대구첨복재단과의 공동연구를 통해 면역항암제 선도물질을 확보했다.

