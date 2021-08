통일부,"김여정 비난 담화, 예단 않고 모든 가능성 대비"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 10일 북한 김여정 노동당 부부장이 한미연합훈련 개시를 비난하는 담화를 낸 것과 관련, 북한의 의도를 예단하지 않고 모든 가능성에 대비하겠다는 입장을 밝혔다.

통일부 당국자는 “오늘 김 부부장의 담화는 지난 1일 담화에 이어 한미연합훈련에 대한 북측의 기존 입장을 거듭 밝힌 것으로 본다”며“담화의 의도나 북한의 앞으로의 대응 등에 대해서는 현시점에서 예단하지 않고 향후 북한의 태도 등을 면밀하게 주시하면서 모든 가능성에 대비해나갈 것”이라고 말했다.

북한의 도발 가능성에 대해서도 “예단하지 않겠다”며 “중요한 건 어떤 경우에도 한반도 긴장이 고조돼서는 안 된다는 것”이라고 강조했다.

또 “이 같은 담화 발표 이후에도 오늘 남북공동연락사무소를 통한 정기통화는 안정적으로 이뤄졌다”면서 “통화에서 김 부부장의 담화 등 최근 현안과 관련한 별다른 논의는 없었다”고 밝혔다.

김 부부장은 이날 오전 담화를 통해 “남조선 당국자들의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다”고 밝힌 바 있다.

