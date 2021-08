광주시당·전북도당·전남도당…13일까지 우편 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘이 대한민국의 새로운 미래를 함께 준비할 호남지역의 인재를 영입하고자 광주광역시당·전북도당·전남도당 사무처 당직자 공개채용을 실시한다.

오는 13일까지 우편으로 접수하면 된다.

이번 공개채용을 통해 선발될 당직자들은 호남의 변화와 발전을 이끌고 내년 제20대 대통령선거와 제8회 전국동시지방선거에 활동하게 된다.

해당 시·도에 주소, 출신학교, 경력 등 연고를 가진 자는 학력·연령 및 성별 제한 없이 지원 가능하다. 세부 채용정보는 국민의힘 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr