[아시아경제 이준형 기자] 한솔피엔에스는 스마트공장 플랫폼 전문기업 코에버정보기술을 인수한다고 6일 밝혔다. 한솔피엔에스는 코에버정보기술의 지분 53%을 약 90억원에 인수한다.

코에버정보기술은 2006년 설립돼 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등을 통해 스마트공장에 최적화된 플랫폼을 제공하는 회사다. 제조업 현장에 특화된 에너지관리 시스템의 기술성을 인정받아 일본, 베트남 등 해외 시장 개척에도 성공했다.

한솔피엔에스는 이번 인수를 통해 스마트공장 관련 기술 역량 등을 확보하고 사업 다각화를 추진할 계획이다.

한솔피엔에스 관계자는 "이번 인수로 4차 산업시대 유망 분야로 꼽히는 스마트공장 분야에 진출할 수 있게 됐다"면서 "자사가 기존에 보유하고 있던 정보기술(IT) 역량과 시너지를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr