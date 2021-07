동아지질, 176억 규모 건설공사 장비 임대계약

[아시아경제 오현길 기자] 동아지질 동아지질 028100 | 코스피 증권정보 현재가 21,350 전일대비 800 등락률 +3.89% 거래량 176,167 전일가 20,550 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]특수건설, 사업비 23조 경부고속도로 지하화…지하 기간시설 시공전문 부각 [e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 은 특수건설과 176억원 규모의 별내선(8호선 연장)2공구 건설공사 장비(TBM) 임대계약을 체결했다고 30일 공시했다.

회사측은 "최초계약일은 2018년 4월1일이며 당시계약금액은 148억원으로 공시기준에 해당되지 않았으나, 물가변동 반영에 의한 변경계약으로 공시 기준에 해당해 공시한다"고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr