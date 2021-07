[아시아경제 임춘한 기자] 국내 면세점 매출이 4개월 만에 감소했다. 30일 한국면세점협회에 따르면 지난 6월 면세점 매출은 1조3479억원으로 5월보다 약 14% 줄었다.

면세점 매출은 지난 2월 1조1687억원, 3월 1조4347억원, 4월 1조5574억원, 5월 1조5687억원으로 증가했다. 이 중 5월 매출은 코로나19 사태가 본격화한 지난해 2월 이후 최대치였다.

지난 6월 매출 감소는 전체의 95%를 차지하는 외국인 매출이 전달보다 14% 줄어든 영향이 컸다. 내·외국인 방문객 수는 59만3372명으로 전달보다 1% 감소해 크게 차이 나지 않았다.

