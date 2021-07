이스라엘, 5~11세 기저질환 아동에 백신 접종

[아시아경제 조현의 기자] 이스라엘이 기저질환이 있는 5∼11세 아동에 대해 화이자 코로나19 백신을 접종하기로 했다.

이스라엘 보건부는 27일(현지시간) 코로나19 감염 시 중증이나 사망에 이를 수 있는 고위험군 아동에 대한 접종을 승인한다"고 밝혔다.

기저질환 아동에 대한 1회 접종량은 1㎖(밀리리터)로, 성인의 3분의 1 수준이다.

접종 대상은 ▲극심한 비만 ▲중증 만성 폐 질환 ▲면역 기능의 심각한 저하 ▲신경발달 장애 ▲출혈성 심부전 등이다.

보건부는 사례별 검토를 거쳐 접종 승인 여부를 신중하게 결정할 방침이다. 승인을 최소화해 가장 위험에 노출된 아동에게만 접종하겠다는 방침이다.

이번 결정은 화이자와 모더나가 5~11세를 대상으로 한 코로나19 백신 임상시험 규모를 2배로 늘린다는 보도 이후 나왔다.

화이자는 오는 9월 말까지 미 보건당국에 5세 이상 백신 긴급사용 승인을 신청할 예정이다. 모더나도 이르면 올해 말 어린이 대상 백신 긴급사용 확대 요청을 할 계획이다.

