홍준표 "文 정부 적폐수사 피해자 모두 사면하라"

[아시아경제 박준이 기자] 야권 대선주자로 나선 홍준표 국민의힘 의원이 문재인 정부의 적폐수사로 구속 기소된 이명박, 박근혜 정권의 인사들을 대거 사면하라고 촉구했다. 두 전직 대통령의 사면을 요구해왔던 기존 주장보다 수위가 높아진 발언이다.

홍 의원은 26일 페이스북을 통해 "문재인 정권의 출범의 정당성은 드루킹과 김 전 지사의 여론조작 사건으로 크게 훼손됐다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "출범 당시 이른바 적폐수사로 이명박, 박근혜 정권의 인사들 200명이 구속 기소되고 5명이 수사 도중 자살하는 미증유의 비극이 있었다"고 말했다.

그러면서 "당시 검찰은 헌법과 법률에 의한 수사였다고 강변하지만 그것은 헌법과 법률에 의한 수사가 아니라 권력의 요구에 의한 청부 정치 수사에 불과했다"면서 "아주 포악한 수사였고 법의 이름을 빌린 권력주구 검찰"이었다고 비판했다. 윤석열 전 검찰총장 등의 이름을 거론하지 않았지만, 당시 검찰 수뇌부의 수사 역시 비판대에 올려둔 것으로 보인다.

홍 의원은 "복수와 보복의 일념으로 사냥개를 동원하여 반대편 인사들을 무차별 잡아 가둔 이른바 적폐수사는 이제 국민의 이름으로 비판받아야 한다"면서 "그걸 원상회복할 마지막 기회가 이번 8.15 대사면"이라고 주장했다.

이어 "야권 갈라치기 선별 사면이 아닌 적폐수사의 피해자 모두를 사면하는 대화합 사면을 하라"면서 "주도권을 아직 갖고 있을 때 대사면을 하라"고 거듭 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr