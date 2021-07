[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국석유관리원 신임 이사장으로 차동형 전 울산테크노파크 원장이 26일 취임했다.

차 이사장은 부산 출신으로 서울대 경영학과를 졸업하고 같은 대학원에서 석사 학위를 받았다. 행정고시 31회 합격 후 1989년 산업통상자원부에서 공직을 시작해 신산업정책관, 산업기술정책관 등을 지냈고, 2018년부터 울산테크노파크 원장을 역임했다.

차 이사장은 취임사에서 "건전한 석유 유통 질서 확립 등의 맡은 바 임무를 다할 뿐 아니라 수소 등 에너지원의 다원화에 맞춰 석유관리원의 기능과 역할을 확대해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

