바스프, 포르쉐와 전기차용 고성능 리튬이온 배터리 개발 협력

셀포스그룹, 바스프 셀 받아 2024년부터 배터리 생산

[아시아경제 황윤주 기자] 바스프가 포르쉐와 커스텀셀(Customcells)의 합작 회사인 셀포스그룹(Cellforce Group)의 차세대 리튬이온 배터리를 위한 독점적인 셀 개발 파트너사로 선정됐다.

바스프는 고에너지 HEDTM NCM 양극활물질을 셀포스그룹에 독점 제공한다고 22일 밝혔다. 셀포스그룹은 2024년부터 연산 최소 100MWh규모의 공장에서 배터리를 생산할 예정이다. 이는 약 1000대의 모터스포츠 및 고성능 전기차용 배터리를 생산할 수 있는 규모다.

바스프는 파트너사들과의 협력을 통해 순환경제에 기여하고 있다. 2022년부터 핀란드 하르야발타(Harjavalta)의 양극활물질 전구체 생산 시설과 독일 슈바르츠하이데(Schwarzheide)의 양극활물질 생산 시설에서 공급망 전반에 최저 탄소발자국을 목표로 하며, 책임감 있고 신뢰할 수 있는 원료 소싱을 통해 지속가능성이 뛰어난 배터리 소재를 생산할 계획이다. 향후 셀포스 그룹 배터리 공장의 생산 폐기물은 독일 슈바르츠하이데에 위치한 바스프의 배터리 재활용 시범 공장에서 재활용될 예정이다. 리튬, 니켈, 코발트, 망간이 습식 제련 공정 중 재활용되어 바스프의 양극활물질 생산 공정에 다시 사용된다.

바스프 이사회 멤버인 마커스 카미트(Markus Kamieth) 박사는 "바스프는 강력한 R&D 역량을 기반으로 포르쉐의 요구 사항에 맞게 양극활물질을 제공할 예정"이라며 "배터리 재활용을 통해 귀금속을 재사용하면 이후 양극물질의 탄소발자국을 총 60%까지 저감할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

포르쉐 AG의 R&D 부문 이사회 멤버인 마이클 슈타이너(Michael Steiner)는 "자동차 제조업체로서 포르쉐는 2030년까지 탄소중립 실현을 목표로 하고 있으며, 이에 탄소발자국 저감, 재활용, 지속가능성을 더욱 중요시하고 있다”며 "바스프는 니켈 및 코발트 소재의 유럽 공급원이자, 공급의 안정적 확보가 보장되고 독일내에서 운송 경로도 짧아 이번 협업이 성사됐다"고 전했다.

