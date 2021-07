정호영 사장 "LG디스플레이, OLED 중심 사업포트폴리오 강화"

LG디스플레이, 22일 지속가능경영 보고서 발간

[아시아경제 정현진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 정호영 사장이 OLED 중심의 사업포트폴리오를 강화하겠다면서 대형 OLED 분야에서 제품군을 확대하고 POLED에서는 모바일 제품과 함께 중소형, 오토 분야로 사업을 키워나가겠다고 밝혔다.

정 사장은 22일 발간한 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 의 '2020-2021 지속가능경영 보고서'에서 "OLED 중심의 사업포트폴리오 강화를 통해 고객이 기대하지 못했던 가치까지 앞서 제공할 수 있는 기업으로 진화·발전하겠다"면서 이같이 말했다. 정 사장은 LCD 사업에 대해서는 "IT 중심의 차별화 제품으로 시장을 선도하는 동시에 커머셜 사업을 강화해가겠다"고 말했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 는 2012년부터 매년 지속가능경영보고서를 발간해 오고 있다. 올해로 10번째 발간된 이번 보고서에서는 ▲지속가능경영 체계 ▲제품가치 혁신 ▲환경영향 최소화 ▲안전한 일터 ▲임직원 성장 및 행복 ▲지속가능한 공급망 등을 포함, 총 11가지 핵심 이슈를 중심으로 여러 활동과 성과들을 담았다.

특히 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강조하고 성과와 컨텐츠를 쉽게 활용할 수 있도록 'ESG 팩트북' 섹션을 별도로 구성했다. 또 기후변화 재무정보공개 태스크포스(TCFD), 미국 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 등 글로벌 ESG 정보공개 가이드라인을 반영했다.

보고서에 따르면 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 는 환경 분야에서 2019년 대비 온실가스 100만t 감축, 취수량 대비 재이용수 사용율 197% 달성, 폐유리 재활용률 100% 달성 등 글로벌 기후변화 위기에 대응하고 환경에 미치는 영향을 최소화 하기 위한 활동을 펼쳤다. 이에 지난해까지 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 는 탄소정보공개프로젝트(CDP) 선정 4년 연속 탄소경영 아너스 클럽, 3년 연속 물경영 우수기업에 선정됐다.

사회 분야에서는 최고안전환경책임자(CSEO) 신설, 4대 안전 관리 혁신대책 실행 등을 통한 안전하고 건강한 사업장 구현, 다양한 복지와 인재육성을 통한 임직원의 성장 및 행복 추구 , 인권 리스크에 대한 실사와 개선 노력을 통한 인권 경영 등 여러 활동을 추진했다. 지배구조 분야에서는 ESG 위원회와 내부거래위원회를 신설하고 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 책임감 있는 산업연합(RBA), 책임 있는 광물 조달 및 공급망 관리를 위한 연합(RMI) 등 글로벌 이니셔티브에 가입하는 등의 활동을 추진 중이다.

정 사장은 "사업적 성과 뿐 아니라 환경, 사회적 책임, 지배구조 등 ESG 전 영역에 걸쳐 이해관계자의 기대에 부합하고 사회에 대한 기여를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close '2020-2021 지속가능경영보고서'는 국문, 영문, 중문, 베트남어 등 총 4개 언어로 발간되며, LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,550 2021.07.22 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 LGD, 임원 소장품 경매로 결식아동에 도시락 제공삼성 등 대기업 자체 접종 백신, 모더나→화이자로 변경[클릭 e종목]"LG디스플레이, 하반기엔 OLED 흑자 기대 close 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr