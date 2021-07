"대한민국 선수단 선전 기원" 롯데홈쇼핑, 국가대표 선수단 공식 후원 협약

2024년까지 대한체육회 공식 후원사 명칭 사용

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 지난 20일 서울 송파구 대한체육회 사무실에서 업계 최초로 대한체육회 공식 후원 협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 협약식은 윤지환 롯데홈쇼핑 마케팅부문장, 조용만 대한체육회 사무총장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 롯데홈쇼핑은 협약을 통해 2024년까지 공식 후원사로서 ▲대한체육회 휘장 및 공식 후원사 명칭 사용 ▲팀 코리아(국가대표 선수단) 제품 개발 및 판매 ▲엠블럼, 캐릭터 등 대한체육회 지식 재산권 활용 마케팅 등에 관한 권리를 갖게 됐다.

이에 따라 오는 23일 개막하는 하계 올림픽을 시작으로 2024년까지 올림픽, 아시안게임 등 주요 국제 경기에 출전하는 팀코리아에 관한 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이다. 굿즈 개발, 각종 스포츠 관련 미디어 콘텐츠 기획 등 자사가 보유한 상품 및 콘텐츠 제작, 유통 역량을 활용한 차별화 마케팅을 통해 국내 스포츠 활성화에 기여한다는 계획이다

한편 롯데홈쇼핑은 2020 하계올림픽 기간인 오는 22일부터 다음달 8일까지 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 '파이팅 코리아 쇼핑대전'을 진행한다. 방송 중 응원 영상과 쇼호스트 멘트를 통해 올림픽에 대한 관심과 국가대표 선수단 응원을 독려할 예정이다.

대형 스포츠 기간 동안 주문고객 연령이 낮아지고 남성 고객이 증가하는 점을 고려해 남성 상품을 확대 편성하고 야식으로 즐길 수 있는 간편식도 판매한다. 주요 경기 일정에 따라 방송 편성을 탄력적으로 운영하고 개막일인 23일부터 25일까지 3일 동안 TV생방송 상품을 구매하는 전 고객에게 10%의 적립금을 지급한다. 롯데홈쇼핑 모바일 앱에서는 '국가대표 댓글 응원 이벤트'를 비롯해 매일 오전 9시 '파이팅 할인쿠폰' 1만원(1000명), 5000원(2000명), 3000원(1만명)을 1일 1회 선착순으로 제공하는 이벤트를 진행한다.

윤지환 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "대한민국을 대표해 올림픽, 아시안게임 등 국제 경기에 출전하는 선수단을 응원하고 국내 스포츠 활성화에 기여하기 위해 업계 최초로 대한체육회를 공식 후원하게 됐다"며 "코로나19로 어려운 상황에서 우리 선수들의 땀과 노력이 국민들에게 큰 위로가 되기를 바라며, 롯데홈쇼핑은 앞으로 다양한 스포츠 마케팅을 통해 더 많은 관심을 유도할 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr