삼성전자, 차세대 상업용 디스플레이 '더 월' 신제품 출시

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 마이크로 LED 기술을 기반으로 한 상업용 디스플레이 '더 월(The Wall)' 신제품(모델명 IWA)을 글로벌 시장에 19일 출시했다.

더 월은 베젤이 없는 모듈러 방식을 적용해 맞춤형 디자인이 가능한 차세대 디스플레이다. 신제품은 3가지 주요 변화를 통해 기존 제품에서 한 단계 더 진화했다. 우선 16개의 신경망으로 구성된 '마이크로 AI 프로세서'가 새롭게 탑재돼 입력되는 영상을 더 월에 적합한 최적의 화질로 업스케일링 해 준다.

두 번째로는 기존 제품 대비 약 40% 작아진 신규 소자를 적용해 더욱 완벽한 블랙과 계조(밝은 부분과 어두운 부분으로 이어지는 그라데이션 차이) 표현을 자랑한다. 마지막으로 ▲1000형 이상 고객 맞춤형 대형 스크린 제작 ▲8K 해상도(16:9 화면 기준) 및 120Hz 고주사율 지원 ▲ 최대 가로 해상도 16K(1만5360x2160) 구현 등 차별화된 초대형·초고화질 사양을 갖췄다.

이 밖에 화면을 4개로 분할해 서로 다른 4개의 콘텐츠를 동시에 재생할 수 있는 '4-PBP(Picture By Picture)' 기능이나 최대 1600니트의 밝기, 20비트 계조 표현력, HDR 10+지원 등 기존에 호평을 받았던 기술들도 그대로 적용됐다.

더 월 신제품은 기존 대비 두께를 절반 가량으로 얇게 만들어 설치 편의성도 크게 개선됐다. 오목·볼록한 형태 뿐만 아니라 S자·L자 형태로나 천장에 부착하거나 행잉(Hanging) 방식으로도 설치가 가능하다. 기울어진 벽면에도 심미성을 살려 설치할 수 있다.

또한 각 모듈을 케이블 없이 연결하는 디자인을 적용해 설치 시간을 대폭 단축하고 캐비닛에 부착된 핀 단자를 서로 결합하는 도킹 방식으로 전원과 데이터를 공급하는 등 설치 편의성도 강화했다. 아울러 더 월 신제품은 글로벌 규격 인증 기관인 독일 TUV 라인란드로부터 청색광(블루라이트) 저감 눈보호 인증을 받기도 했다.

하혜승 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 800 등락률 -1.00% 거래량 6,829,399 전일가 79,800 2021.07.19 11:15 장중(20분지연) 관련기사 '제2 반도체공장 모셔라' 美 유치전 치열한데…지켜보는 삼성삼성전자 저전력 SSD 설계 담당자가 밝힌 ESG 전략은?삼성, 8월11일 갤럭시 언팩 개최… 공식화만 남았다 close 영상디스플레이사업부 전무는 "인공지능과 최신 디스플레이 기술로 한 층 더 진화한 더 월은 업계 최고의 성능을 자랑하는 고객 맞춤형 디스플레이"라며 "앞으로도 새로운 시장을 개척해 상업용 디스플레이 시장의 패러다임을 바꿔 나가는데 앞장설 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr