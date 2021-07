프레시지, 만화 식객 메뉴 5종 밀키트로 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 프레시지는 음식 만화 ‘식객’에 등장하는 메뉴를 밀키트로 구현한 '더 이지(the EASY) 식객 콜라보 밀키트' 5종을 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 원작 만화의 특징을 살리기 위해 해당 메뉴가 표현된 회차의 만화를 패키지에 그대로 담았으며, 주인공 ‘성찬의 꿀팁’을 레시피 설명에 담아 조리과정에서의 재미를 더했다.

밀키트 5종은 ▲신선한 소고기 양지살을 듬뿍 담아 진한 육향의 풍미가 우러난 ‘식객 곰탕’ ▲세 가지의 각기 다른 햄 사리와 체다치즈가 어우러져 깊고 진한 국물이 특징인 ‘식객 부대찌개’ ▲신선한 소고기를 광양식으로 얇게 저며 짭조름한 양념이 고루 스민 ‘식객 소불고기’ ▲농후한 맛의 돈사골 소스와 쫄깃한 오소리감투와 뒷다리살, 감자 실면에 들깨까지 어우러져 풍성한 맛을 자랑하는 ‘식객 돼지국밥’ ▲쫀득한 조랭이떡과 소고기에 달큰한 양념이 배어 진한 감칠맛이 특징인 ‘식객 궁중 떡볶이’로 구성됐다.

한편 프레시지는 8,000평 규모의 신선 가정간편식(HMR) 전문 생산시설과 유통 역량을 바탕으로 인플루언서를 비롯해 국내 유명 외식 브랜드, 소상공인들의 레시피를 제품화하고 유통망과 판로를 열어주는 간편식 퍼블리싱 사업을 진행하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr