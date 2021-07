한명숙, 조국 사태에 "尹, 온 가족을 볼모로 무자비하게 도륙"

[아시아경제 권서영 기자] 한명숙 전 국무총리가 검찰 개혁의 속도 조절론에 대해 비판의 목소리를 높였다.

한 전 총리는 최근 출간한 자서전 '한명숙의 진실'에서 "(검찰 개혁과 관련된) 법안이 이런저런 사정으로 추진되지 않고 주춤거리고 있다"고 언급했다. 그는 "170여석이 거대 여당이 '무소불위의 괴물'인 검찰을 억제하기 위한 법안을 처리하지 않는다"라고 비판했다.

한 전 총리는 "검찰의 저항도, 검찰의 개혁을 반대하는 일부 정치 세력의 방해도 뻔히 예상했던 것이다"라며 "이를 핑계로 주저앉거나 머뭇거리는 게 말이 되느냐"고 지적했다. 또한 "이 순간 오직 필요한 것은 청와대와 국회가 국민의 성원을 믿고 그 결과에 책임을 지는 것"이라며 "막바지에서 언제나 결행하지 못하고 눈치 보며 뭉개는 것이 안타깝다"고 토로했다.

이 외에도 한 전 총리는 자신의 자서전에서 정치자금법 위반 혐의에 내려진 유죄 판결에 대해 반박을 남기기도 했다. 검찰 조직에 대한 노골적인 비판을 이어갔다. 한 전 총리는 '권력의 충견', '정치 경찰' 등의 단어를 사용하면서 "나의 사건에서 검사의 수사 행위 자체가 범죄라는 게 명확히 드러나야 한다"고도 주장했다.

또 한 전 총리는 이른바 '조국 사태'를 두고도 "윤석열 전 검찰총장 등 검찰주의자들의 발호를 남의 일 같지 않게 목도했다", "어떻게 검찰 지휘권을 가진 상관을, 온 가족을 볼모로 이토록 무자비하게 도륙할 수 있는가"라는 평을 남겼다. 반면 문재인 대통령에 대해서는 "항상 최선을 다하는 분"이라고 언급했다.

한편 한 전 총리는 대선 경선을 치르는 여권을 향해서 "후보가 결정되면 그를 중심으로 하나가 되어 (해당 후보를) 적극적으로 지지해야 한다"는 조언을 남기기도 했다.

