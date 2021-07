日언론, 日 공사 '文 대통령 폄훼 발언' 신중 보도

[아시아경제 김대현 기자] 소마 히로히사 일본 대사관 공사가 문재인 대통령의 한일관계 개선 노력을 '자위행위'에 비교해 폄훼한 사건이 한국에서 외교 쟁점으로 떠올랐다고 일본 주요 신문들이 보도했다.

18일 아사히신문은 주한일본대사관이 한국 취재진과 만나 아이보시 고이치 주한 일본대사가 소마 공사에게 엄중한 주의를 줬다고 밝혔다는 내용의 기사를 지면에 실었다.

앞서 아이보시 대사는 지난 17일 입장문을 통해 "소마 공사의 이번 발언은 간담 중 발언이라 하더라도 외교관으로서 지극히 부적절하며 매우 유감"이라며 "즉시 제가 소마 공사에게 확인한 바에 따르면 대화 중에서 보도와 같은 표현을 사용한 것은 사실"이고 밝혔다.

이어 "이것은 결코 문 대통령에 대한 발언이 아니었다"며 "소마 공사가 간담 상대인 기자님에게 그 자리에서 부적절한 발언이었다고 하고 철회했다는 설명을 들었다"고 덧붙였다.

이날 마이니치신문도 문 대통령과 관련해 소마 공사에게 아이보시 대사가 엄중주의를 줬다며 논란이 된 표현이 '마스터베이션'이라고 구체적으로 밝혔다. 니혼게이자이신문은 교도통신 기사를 전재해 단신으로 관련 내용을 전하며 문제가 된 표현을 명확히 언급하진 않았다.

일본 내 우익 성향으로 분류되는 산케이신문은 주한일본대사관 측이 보도된 소마 공사의 발언 내용이 문 대통령 개인을 겨냥한 발언은 아니었다고 해명한 점을 강조했다.

교도통신은 도쿄올림픽을 계기로 한일 정상회담을 개최하는 것에 일본 측이 응하려 하지 않자 한국 정부가 소마 공사의 발언을 외교적 주도권을 잡는 데 활용하는 것 같다고 분석했다.

한편 일본 정부는 이번 논란과 관련해 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr