에어프레미아, 항공운항증명 취득…'김포~제주' 노선 운항 준비

[아시아경제 이동우 기자] 하이브리드 항공사(HSC) 에어프레미아는16일 항공기 운항을 위한 안전면허인 운항증명서(AOC)를 국토교통부로부터 취득했다고 밝혔다.

AOC는 사업면허를 받은 항공운송사업자가 조직, 인력, 시설 등 항공운송업에 필요한 모든 조건을 충분히 확보했는지 여부를 확인한 증명서다.

앞으로 에어프레미아는 국토부의 노선허가 취득, 운임신고 등의 절차를 거쳐 본격적인 운항을 개시할 예정이다. 첫 취항으로 김포~제주 노선을 준비하고 있으며 취항 일자는 현재 강화된 코로나19 방역단계를 감안해 결정할 계획이다.

심주엽 에어프레미아 대표는 “AOC 발급으로 누구나 편안하게 항공 서비스를 이용할 수 있는 고품질의 서비스와 합리적인 비용을 동시에 갖춘 국내 최초의 하이브리드 항공사로서 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 에어프레미아는 소형항공기 중심의 기존 저비용항공사(LCC)와는 달리 탄소복합소재로 제작돼 내구성이 높고 기압, 습도 등 편의 기능이 업그레이드된 보잉 787-9(드림라이너) 중대형기를 도입한 바 있다. 이는 연료 효율성이 높아 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관점에 적합한 항공기라 할 수 있다.

특히 승객들이 안락하게 여행을 즐길 수 있도록 LCC는 물론 대형항공사(FSC)보다도 넓은 ‘이코노미’ 좌석을 제공한다. 기존 국적 항공사에서는 찾아보기 힘들었던 좌석 간 거리 42인치의 동급 최강인 ‘프리미엄 이코노미’ 좌석을 도입할 예정이다.

에어프레미아 관계자는 "동급 최대의 좌석 간격뿐 아니라 기내 와이파이, 좌석마다 터치 스크린을 장착해 누구든지 합리적인 가격에 편안한 비행을 경험하게 하는 데에 중점을 두어 기존 항공사와는 차별화된 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

