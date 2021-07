한미글로벌, 한국 HPE와 데이터센터 사업 추진

[아시아경제 류태민 기자] 글로벌 건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌은 한국휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)와 외국 기업들의 국내 데이터센터 설립을 유치하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

이날 한미글로벌에 따르면 최근 아시아 시장의 클라우드 수요가 증대되는 가운데 지난해부터 홍콩의 정치적 불안이 가중되며 서울과 도쿄가 새로운 데이터센터의 허브로 부상하고 있다. 이에 따라 해외 데이터센터 개발 및 운영사 또는 리츠(REITs) 기업들이 속속 국내로 진입하고 있다.

한미글로벌과 한국 HPE는 해외 기업들이 국내 시장에 데이터센터를 설립할 경우 건설단계의 안정적 수행 및 시스템 구축을 통합적으로 수행할 역량 있는 파트너가 필요할 것으로 보고, 상호협력 하에 프로젝트 전반에 대한 업무 교류 및 공동 마케팅을 실시하기로 했다.

한미글로벌은 데이터센터 건설의 기획 단계부터 사업성 검토, 사업부지 확보, 설계사 및 시공사 선정, 인허가관리, 사업일정 관리 등 프로젝트 전 과정에 대한 원스톱 서비스(Total Solution Provider)를 제공할 예정이다. 한국 HPE는 HPE 포인트넥스트(Pointnext) 서비스를 바탕으로 IT를 고려한 센터 전략 수립 및 개념설계 컨설팅 수행, 실시설계 자문, UPS, 항온항습기와 같은 서버실과 직접 연관된 설비 공사 관리 감독, 커미셔닝 등 데이터센터 전문 기술력을 제공할 계획이다.

이상호 한미글로벌 총괄 사장은 이날 협약식에서 “클라우드 인프라 구축에서 최고 기술력을 가진 한국 HPE와 협업하게 돼 진심으로 기쁘다”며 “한미글로벌의 건설관리 노하우를 통해 양사의 동반 성장에 기여함은 물론 고객사도 성공적인 수익을 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김영채 한국 HPE 대표는 “글로벌 스마트 건설 시장을 주도하고 있는 한미글로벌과 함께 국내 IT 기술력의 위상을 입증할 수 있는 프로젝트에 함께 하게 돼 특히 큰 의미가 있다”며 “향후 외국기업 데이터센터 유치 성공을 위해 HPE의 다양한 국내외 데이터센터 구축 및 자문 경험을 바탕으로 적극 협력해 나갈 것”이라고 전했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr