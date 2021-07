이재명 "민주당 대선후보 선거인단 5일만에 50만 돌파"…민생정책 경선 약속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 더불어민주당 대통령 후보 선출 선거인단 모집 5일만에 50만명을 돌파했다며 감사함을 전했다.

이 지사는 10일 페이스북에 올린 '5일 만에 50만 명! 정책경쟁, 원팀 정신으로 보답하겠습니다'라는 글을 통해 "우리당(더불어민주당) 대통령 후보 선출 선거인단 모집이 5일만에 50만명을 넘어섰다"며 "뜨거운 성원을 보내주신 국민 여러분께 감사드린다"고 전했다.

이어 "국민들이 다시 주신 기회, 꼭 다시 살리겠다고 다짐한다"며 "(민주당 대선 경선 출마)후보들이 함께 민주당 다운 정책과 공정한 경쟁으로 '민생정책 경선'을 만들어 가야 한다"고 주문했다.

그러면서 "저부터 '공정성장, 강한정부, 새로운 대한민국'을 만드는 정책과 비전으로 희망을 전하겠다"고 약속했다.

이 지사는 민주당의 원팀 정신도 강조했다.

그는 "대의 앞에 단합하고 단결하는 것이 민주당의 전통"이라며 "지금은 치열하게 경쟁하고 있지만 끝내 하나가 될 동지들이고, 굳게 잡은 신뢰의 손 놓지 않고 끝까지 함께 하겠다"고 다짐했다.

또 "100만, 200만명이 참여하는 경선이 되면 (더)좋겠다"며 "엄중한 코로나 정국에도 민주당을 한 번 더 믿고 성원해 주신 국민 여러분께 다시 한번 감사의 인사를 드린다"고 재차 고마움을 표시했다.

