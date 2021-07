북중우호조약 60주년 기념하는 北…'서열 2위' 최룡해 주재

[아시아경제 이지은 기자] 북중우호조약 체결 60주년(7월 11일)을 맞아 기념 연회를 열고 양국의 친선관계를 과시했다. 미중 갈등 구도 속 북중이 점차 밀착하는 모양새다.

조선중앙통신은 10일 "국무위원회가 '조중 우호, 협조 및 호상 원조에 관한 조약(북중우호조약)' 체결 60돌에 즈음해 9일 연회를 마련했다"고 보도했다.

이날 연회는 권력서열 2위로 꼽히는 최룡해 국무위원회 제1부위원장이 주재했으며 김성남 국제부장, 문성혁 국제부 부부장, 김철근 국방성 부상, 박명호 외무성 부상 등이 참석했다.

중국 측에서는 리진쥔 주북 중국 대사를 비롯한 대사관 직원들이 초대됐다.

연회에 앞서 최 부위원장은 리 대사와 담화를 나누었으며, 시진핑 중국 국가주석에 보내는 인사를 전했다. 최 부위원장은 "60년이라는 장구한 세월 속에서도 (북중우호)조약의 의의는 조금도 탈색되지 않았으며, 현 국제정세 하에서 그 전략적 중요성은 날로 더욱 부각되고 있다"고 말했다.

이어 "두 나라 인민들의 공동의 리상(이상)인 사회주의를 핵으로 하는 조(북)중친선은 오늘 두 당, 두 나라 수뇌분들의 직접적인 관심속에서 새로운 시대적 요구에 맞게 전면적으로 확대 발전되고 있다"고 덧붙였다.

최 부위원장은 "중국 당과 정부의 립장(입장)을 확고부동하게 지지하며 앞으로도 사회주의 위업을 전진시키기 위한 길에서 언제나 중국동지들과 함께 있을 것"이라고 강조하고, 이에 리 대사는 60년 전 북중우호조약 서명을 언급하며 "새 시대에 들어와 있는 두 당 최고영도자의 5차례 상봉은 이 조약의 시대적 의미를 부각시키고 있다"고 답했다.

북중우호조약은 1961년 7월 11일 베이징에서 김일성 주석과 저우언라이 총리가 체결한 것으로, '군사 자동개입'을 포함하고 있다. 최근 미중 갈등 구조 속 북한과 중국이 밀착하면서 우호조약 60주년을 대대적으로 기념하는 모양새다.

지난달 26일 북한 외무성은 홈페이지를 통해 "조중(북중) 친선 협조 관계는 김정은 동지와 시진핑 동지에 의해 더욱 공고히 발전될 것"이라고 강조했고, 왕원빈 중국 외교부 대변인은 7일 브리핑에서 북중우호조약에 대해 "양국 지도자들이 멀리 보고 내린 전략적 결정으로 양국 관계사의 큰 일"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr