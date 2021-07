LA서 일주일 사이 신규 확진 2배 증가…코로나 델타 변이 확산

[아시아경제 이정윤 기자] 미국에서 인구가 가장 많은 카운티인 로스앤젤레스(LA) 카운티에서 코로나19 델타 변이가 확산하면서 신규 환자도 빠르게 늘고 있다.

9일(현지시간) CNN 등에 따르면 LA 카운티에서 이번 주 신규 확진자는 주민 10만 명당 3.47명을 기록해 지난주의 1.74명과 비교해 2배 증가했다.

LA 카운티 보건국에 따르면 8일 기준 신규 확진자는 839명으로 지난주 대비 165% 늘었고 검사자 중 양성 판정 비율은 1.2%에서 2.5%로 증가했다.

인구 1000만 명이 넘는 LA 카운티는 미국에서 가장 큰 대도시권으로, 백신 접종 전까지는 코로나 발병률이 가장 높은 지역 중 하나였다.

현재 LA 카운티에서는 16세 이상 주민의 60%가 백신을 맞았지만, 미접종자를 중심으로 델타 변이가 확산하는 것으로 보건당국은 보고 있다. 신규 확진자의 99.96%는 백신을 맞지 않은 주민으로 확인됐다.

