화이자 "델타 변이 겨냥한 부스터샷 개발 중"(종합)

이르면 내달 임상 돌입

[아시아경제 조현의 기자] 화이자는 8일(현지시간) "델타 변이를 겨냥한 코로나19 백신 부스터샷을 개발하고 있다"고 밝혔다.

화이자는 이날 성명을 내고 "자사 백신을 3차 접종하면 대부분 변이 바이러스에 대해 가장 높은 예방효과를 낼 것으로 보지만 조금이라도 방심하지 않기 위해 이같이 결정했다"고 말했다고 CNBC가 전했다.

이스라엘 보건부는 지난 5일 기존 코로나 바이러스에 대해 94%에 달했던 화이자 백신의 예방 효능이 델타 변이 확산 이후 64%로 급감했다는 연구 결과를 발표했다.

화이자는 "이스라엘의 연구에 따르면 접종 6개월 뒤, 델타 변이가 지배종이 된 경우에는 백신 효과가 떨어지는 것을 알 수 있다"며 "이는 자사의 임상 3상 결과와 일치한다"고 말했다.

그러면서 "지금까지의 데이터를 고려하면 2차 접종 6~12개월 뒤 3차 접종이 필요할 것으로 보인다"고 밝혔다.

화이자는 이르면 오는 8월 새로운 부스터샷에 대한 임상을 시작할 예정이다. 이를 위해선 미 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND) 승인을 받아야 한다.

