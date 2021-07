사업주 눈으로 본 현장의 위험은? 안전보건공단, ‘위험성평가 발표대회’ 열어

2021년 산업안전보건 강조주간, 위험성평가 우수사례 발표



“사업장 자율이 더 실익” 사업주의 안전보건활동 추진 전파

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부상과 질병 등 사업장에 도사린 위험을 가장 잘 눈여겨볼 수 있는 이는 사업주. 사업주가 스스로 ‘매의 눈’을 뜨고 현장의 위험성을 평가한다면?

근로자의 생명을 지키는 가장 큰 ‘실익’은 사업장 ‘자율’에서 온다는 데서 이 대회가 출범했다. ’위험성평가 우수사례 발표대회‘이다.

안전보건공단이 연 ’2021 산업안전보건 강조주간‘의 주요 행사인 ’2021년 안전보건 위험성평가 우수사례 발표대회‘가 6일 경기도 일산 킨텍스에서 무관중으로 열렸다.

산업안전보건강조주간은 고용노동부가 매년 7월 첫째 주로 정한 날들이다. 안전보건에 관한 행사를 마련해 일터와 사회에 근로자 생명의 중요성을 알리는 캠페인을 해마다 전개하고 있다.

이번 ’대회‘는 위험성평가 프로그램 추진 우수사례를 발표하는 자리이다. 19개 경진대회 참여 사업장 중 예선을 통해 선정된 6개 사업장이 본선에 진출해 기량을 겨뤘다.

’위험성평가‘란 사업주가 사업장의 유해?위험요인을 파악하고 해당 요인에 의한 부상이나 질병 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정해 감소대책을 수립하고 실천하는 모든 안전보건 과정을 말한다.

발표 결과 다인안전산업이 고용노동부 장관상인 대상을 수상했다. 해당 사업장은 다양한 위험성 발굴 활동과 작동성 부분에서 좋은 평가를 받았다.

이번 발표대회를 포함한 강조주간의 모든 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 무관중 행사로 진행됐다.

현장 영상은 공단 유튜브에서 시청할 수 있으며, 행사 관련 내용은 산업안전보건 강조주간 홈페이지를 클릭하면 나온다.

박두용 안전보건공단 이사장은 “위험성평가 제도가 조속히 현장마다 정착하고, 사업장의 자율적인 안전보건활동이 촉진돼 실제로 사고사망 감소가 이뤄지길 바란다”고 말했다.

