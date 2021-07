'만찬 회동' 권영세 "빨리 입당하면 좋겠다" 윤석열 "당의 상황 알아야"

[아시아경제 부애리 기자] 야권 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 권영세 국민의힘 대외협력위원장이 3일 만찬 회동을 가졌다.

권 위원장은 이날 오후 서울 중구의 한 식당에서 만찬 회동에 앞서 기자들과 만나 "우리 당으로서는 하루라도 빨리 윤 전 총장이 입당하는 것이 좋겠다"면서도 "압박하는 것은 예의가 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "저와 오랜 관계여서 새로운, 힘든 길을 가시는 동안 탄압도 받고 힘든 일을 많을 텐데 위로도 드리려고 한다"며 "입당해서 정치하는 게 좋을 것 같다는 조언을 전하고 윤 전 총장의 생각을 듣겠다"고 말했다.

권 위원장은 "우리 당에 부탁하고 싶은 부분은 잘 듣고 그것을 당에도 잘 전달하겠다"고 덧붙였다.

윤 전 총장은 "당의 상황을 아는 것도 필요하고, 저의 생각이나 입장을 말씀드릴 것이 있다"며 "오늘은 주로 국민의힘의 입장, 의견을 많이 듣고 경청하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

윤 전 총장은 이날 장모 최씨가 실형을 선고 받은 것과 관련해선 "제 주위든 누구든 법이 적용되는 데 늘 공평하고 엄정해야 한다는 생각"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr