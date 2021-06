[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서는 관내 한국119청소년 지도교사들과 함께 한국119청소년단 광주지부 광산지회 설립총회를 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 총회는 광산지회 운영규정 공표 및 지회장 선출, 사무 인수인계 순으로 진행됐다.

광주지부 광산지회장은 관내 한국119청소년단 4개단의 대표로서 광산소방서와 협력을 통해 적극적인 한국119청소년단 활동에 앞장 설 예정이다.

최병복 광산소방서 119재난대응과장은 “이번 광주지부 광산지회 설립을 통해 보다 체계적인 한국119청소년단 운영 및 전문적인 활동이 가능해졌다”면서 “광산소방서는 이를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

