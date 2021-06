팟빵, 월말 김어준 6월호 발행…"이재명 경기지사 비하인드 스토리"

[아시아경제 유현석 기자] 국내 최대 팟캐스트 플랫폼 팟빵은 대권 도전을 앞둔 이재명 경기지사 인터뷰와 고전, 철학 등 8개의 에피소드가 수록된 국내 최초 오디오 매거진 ‘월말 김어준’ 6월호를 발행한다고 30일 밝혔다.

이날 오후 5시 팟빵에서 공개되는 이번 6월호에는 이재명 경기지사가 직접 팟빵 스튜디오를 방문해 들려준 유년시절부터 정계 입문까지의 비하인드스토리 외에도 고전(흥부전), 클래식(파가니니), 철학(발터 벤야민), 와인 등 다양한 주제의 에피소드가 수록됐다.

특히 이재명 경기지사가 참석한 인터뷰에서는 산간지역 빈민에서 2번의 검정고시와 대학입시를 치르고 인권 변호사가 된 사연부터 정계에 입문하게 된 배경까지 정치인이 아닌 사람 이재명의 삶을 이야기 한다. 또 한편 지난 2010년 성남시의 모라토리엄 선언 배경과 일화 등도 공개한다.

이와 함께 이번호에는 코너 최초로 라이브 음악을 들을 수 있는 악기 분야를 마련, 박규희 클래식 기타리스트와 박종성 하모니시스트가의 연주 감상은 물론 김민주 소믈리에와 양지원 강사가 참여한 브랜드(와인) 편에서는 복잡하고 어려운 와인 용어를 김어준식으로 쉽고 재미있게 풀어 소개한다.

팟빵 매거진 제작팀은 “사람 이재명을 느낄 수 있는 이야기와 주요 핵심만을 뽑아 축약한 다양한 코너를 담았다”라며 “현재 국민 관심도가 높은 정치 분야에 대해서는 팟빵을 통해 누구나 청취할 수 있다”고 말했다.

월말 김어준은 지적 갈증은 있지만 따로 공부할 시간이 부족한 현대인들에게 다양한 영역의 지식들을 전하기 위해 제작된 오디오 매거진으로 매월 말 새로운 에피소드를 팟빵 PC 웹과 모바일앱을 통해 공개하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr