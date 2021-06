직원들 "사직도 고려"…사무실 정상화 나서는 美 기업 골머리

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 백신 보급 확산으로 사무실 정상화에 나서는 미국 기업들이 늘고 있는 가운데 사무실 복귀를 꺼리는 직원들이 사직에 나설 수도 있다고 CNBC가 29일(현지시간) 보도했다.

CNBC는 1년여간 재택근무에 익숙해진 직장인 중 일부는 종전처럼 매일 출근하지 않고 유연하게 근무하길 원한다면서 거의 모든 직장인이 여러 선택을 앞에 놓고 있는 상황이라고 보도했다.

미국의 채용 사이트인 '몬스터 닷컴'의 최근 보고서에 따르면 근로자의 95%는 이직을 고려하고 있으며 92%는 기존 일자리와 완전히 다른 업종으로 전환할 의향도 있는 것으로 전해졌다.

이와 관련 코로나19이후 재택근무를 해온 자동차 마켓팅 컨설턴트 블레이즈 불록(34)은 "회사는 사무실 출근을 재개하기를 바라지만 나는 원하지 않는다"면서 "현재처럼 가족과 많은 시간을 보내는 삶이 내가 원하는 방식"이라고 말했다.

CNBC는 많은 근로자의 가치 평가 기준이 바뀌었고 최근 심화되는 구인난은 근로자의 선택 폭을 한층 더 넓혀주고 있다면서 '대량 사직'이라는 표현도 거론되는 상황이라고 전했다.

스콧 블룸색 몬스터 닷컴 선임 부사장은 "비어있는 일자리가 어느 때보다 많다"면서 "이런 상황 때문에 외부에 눈을 돌리는 근로자들이 많을 수밖에 없다"고 평가했다.

미 노동부 통계에 따르면 이미 지난 4월에만 400만명의 근로자들이 사직한 것으로 나타났다.

