김종인 "운동 하느라 尹 대선 발표 못 들어"...이준석 "관심 없어 보였다"

[아시아경제 김소영 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 윤석열 전 검찰총장이 대권 도전을 선언한 것에 대해 "(관련 내용을) 찾아보지 않았다"고 말했다.

김 전 위원장은 29일 저녁 중구의 한 호텔에서 이준석 국민의힘 대표와 만찬을 가진 뒤 기자들과 만나 "오늘 운동하러 갔다 오느라 윤 전 총장이 발표하는 것을 들어보지 못했다"며 이같이 밝혔다.

그는 '기사는 보지 않았냐'는 질문에도 "아니 찾아보지도 않았다"면서 "내일 아침에나 보면 무슨 얘기 했는지 (알 것)"이라고 답했다.

윤 전 총장의 기자회견에 국민의힘 의원 20여 명이 참석한 데 대해서는 "호기심에서 간 것 아니겠나"라며 "특별한 의미가 있겠어요"라고 반문했다.

이준석 대표도 김 전 위원장과의 만찬과 관련해 "윤석열 얘기에 대한 비중은 생각보다 없었다"며 "'나중에 보면 알겠지'라는 식으로 큰 관심이 없어 보이셨다"고 전했다.

그러면서 "오히려 당의 대선관리에 대해 늘상하던 조언을 계속했고, 대표가 중심을 잡아야 한다고 했다"며 "정책적인 면을 최대한 강화해야 한다. 경제가 화두가 될 테니 사람을 보강하고 정책을 보강하라는 말을 해주셨다"고 말했다.

배석자 없이 약 1시간 반가량 이어진 만찬 자리에서는 선거 전략, 정책 개발과 대선 관리에 대한 조언이 오간 것으로 알려졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr