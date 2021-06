한 끼의 소소한 행복이 찾아갑니다, 부산 ‘청년행복박스’ 2차 배송

7월 2일~4일 부산푸드필름페스타와 연계, 부산은행 2천개 추가 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 소소하지만 정성스러운 한 끼의 식사를 담은 ‘행복박스’ 2000개가 다시 청년을 찾아간다.

부산시(시장 박형준)는 BNK부산은행(행장 안감찬)과 함께 청년 소상공인 상생과 지역 청년 응원을 위해 ‘청년행복박스’를 전달한다고 27일 밝혔다.

올해 행복박스는 지난 5월 4000개가 꾸려졌다. 지역 청년 외식사업가 8명이 참여해 만든 밀키트와 부산경제진흥원 선정 지역 스페셜티 커피 드립백, 청년정책 홍보물 등을 담아 부산의 청년 4000명에게 전달됐다.

코로나19에 지친 청년에게 따뜻한 한 끼의 소소한 행복을 전달하는 프로젝트로, 부산시에서 준비해 지난 5월 말에 지역 청년에게 전달하자 참여 후기가 줄 잇는 등 호응이 뜨거웠다.

이번에 전달되는 행복박스는 BNK부산은행에서 사업 취지에 공감해 사회공헌사업으로 참여 의사를 밝혀 7월 2일부터 4일까지 개최하는 부산푸드필름페스타와 연계해 2000개를 지원할 예정이다.

지난 5월 청년행복박스 신청자 중 6000명을 대상으로 선정했다. 소상공인이 1일 제작 가능한 수량(100개 내외) 등을 고려해 1차로 4000명에게 6월 초 택배로 전달했다. 부산은행에서 추가로 지원하는 2000개는 6월 28일부터 차례로 전달할 계획이다.

또 부산푸드필름페스타(7월2일~4일)에서는 행복박스 신청 시 ‘청년행복박스와 함께해야 하는 이유’로 작성한 사연 중 20명을 선정해 부산푸드필름페스타 상영 영화관람권(1인 2매)을 덤으로 전달한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr