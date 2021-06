시멘트업계, 산업은행서 ESG자금 '1조' 받는다…"친환경 산업 전환"

23일 여의도 산업은행 본사서 협약 체결…이동걸 회장 등 참석

2025년까지 1조 규모 금융지원…공동 리서치 등도 수행

[아시아경제 이준형 기자] 시멘트업계가 2025년까지 KDB산업은행에서 탄소저감 설비 투자 및 친환경 산업 전환에 필요한 자금 1조원을 지원받는다.

한국시멘트협회는 23일 서울 여의도에 위치한 산업은행 본사 IR센터에서 산업은행과 '시멘트 산업 탄소중립 구현을 위한 산업·금융 협력 프로그램' 협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 삼표시멘트, 한일시멘트 등 주요 시멘트업체 7곳의 대표와 이동걸 산업은행 회장 등 산업은행 주요 관계자가 참석했다.

시멘트 업계는 이번 협약으로 탄소저감 설비 투자 등 친환경 산업 전환을 위한 여러 금융지원을 산업은행에서 받을 수 있게 됐다. 산업은행도 우리나라의 2050 탄소중립 목표 달성 및 '산업 부문 저탄소 전환'을 지원하기 위해 마련한 탄소스프레드 상품 등 금융상품을 마련하는 성과를 거뒀다는 게 협회의 설명이다. 또한 업계와 산업은행은 공동 리서치 업무 수행, 세미나 개최 등 탄소중립 관련 다양한 업무 협력에 나선다.

산업은행의 금융지원을 통해 시멘트 업계의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 탄력을 받을 것으로 보인다. 김의철 한국시멘트협회 기술지원팀장은 "버려지는 플라스틱을 연료 및 원료로 순환자원화하는 시멘트 산업의 투자가 확대될 것"이라며 "업계는 탄소저감 설비 투자를 앞당기고 정부의 탄소중립 경제 정책에 기여하는 등 유럽과 일본의 시멘트 산업 수준으로 환경투자를 강화할 계힉"이라고 말했다.

한편 시멘트 업계는 정부의 '2050 탄소중립 비전'에 동참하기 위해 지난 2월 산업통상자원부와 '시멘트그린뉴딜위원회'를 구성했다. 시멘트그린뉴딜위원회는 혁신적인 기술개발과 생산구조 전환을 통해 단기적으로 대체연료 등 순환자원 사용 확대, 저탄소 원료 활용 및 공정 에너지 효율 향상 등을 구현할 계획이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr