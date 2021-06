창원시, 단감전문생산단지 기반조성 3단계 사업 업무 협약 체결

동읍 봉곡리, 북면 외산리 단감과원도 물 걱정없는 탄탄대로 열려

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 16일 이명숙 한국농어촌공사 창원지사장, 동읍 봉곡리, 북면 외산리 사업지구 농가 대표와 단감 전문생산단지 기반조성 3단계 사업 업무 협약식을 했다.

시는 사업 위탁 기관으로 사업비 확보 및 공사 진행을 위한 행정적 지원을 한다.

한국농어촌공사 창원지사는 사업 수탁 기관으로 세부 설계 등 공사 시행을 한다. 사업 지구 농가 대표는 용수공급시설이 정확하고 안전하게 설치되도록 상호 협력한다.

단감 전문생산단지 기반 조성 3단계 사업은 2020년 3월 국비 공모를 신청해 10월 동읍 봉곡리와 북면 외산리 단감과원 139㏊, 65억원이 선정됐다.

현재 기본계획 승인을 앞두고 있으며, 업무 협약을 거쳐 공사 세부설계가 진행되고 내년 연말 준공을 목표로 하고 있다.

시는 최종 761㏊ 단감과원에 용수공급시설 설치를 목표로 지난 3월 국비 공모신청서를 제출했다. 현지 조사 등의 평가를 통해 10월 공모 사업 선정 결과가 발표될 예정이다.

허성무 시장은 "안전하고 정확한 공사로 동읍 봉곡리, 북면 외산리 단감 과원에도 안정적인 용수공급시설 설치로 명품 창원 단감이 생산될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

