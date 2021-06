산청사랑상품권 국비 예산 추가확보 … 발행액 50억원→120억원 상향

5월 기준 판매액 39억원…예상 크게 웃돌아

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 산청사랑상품권의 올해 발행액이 애초 50억원 보다 2배 이상 많은 120억원으로 상향했다고 15일 밝혔다.

군은 지난 1월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복 등의 이유로 상품권의 인기가 크게 높아짐에 따라 상품권 발행 규모를 50억원으로 확대한 바 있다.

그러나 5월 말 기준 상품권 판매액이 39억원을 넘어서며 예상 판매액을 크게 웃돌아 추가 발행 조치에 나서게 됐다.

군은 상품권 매진으로 소비자들의 불편이 야기되는 것을 예방하기 위해 예산확보에 힘써 최근 4억2000만원의 국비를 확보했다.

그 결과 지난 1월 계획한 상품권 발행액 50억원 보다 70억원이 상향된 120억원 규모의 상품권을 발행할 수 있게 됐다.

군은 이번 추가발행 조치로 산청사랑상품권 10% 할인판매를 지속할 수 있게 됐다.

특히 코로나19로 어려움을 겪는 골목상권을 활성화하는 것은 물론 지역자본의 선순환 역할에도 크게 이바지할 것으로 기대된다.

산청사랑상품권은 지류와 모바일 2종류며 월 40만원까지 할인구매 할 수 있다. 가맹점과 법인은 할인이 제한된다.

군 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪는 우리 지역 소상공인들에게 도움이 되기 위해 상품권 발행을 확대하게 됐다”며 “산청사랑상품권이 지역경제 활성화의 견인차 구실을 할 수 있도록 가맹점 확대와 사용 편의성 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr