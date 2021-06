김정은, 푸틴에 러시아의 날 축전..."친선협조 관계 강화"

[아시아경제 박지환 기자] 김정은 북한 국무위원장이 12일 러시아 국경일인 '러시아의 날'을 맞아 블라디미르 푸틴 대통령에게 축전을 보내 양국 친선을 강조했다.

조선중앙통신은 이날 김정은 위원장이 푸틴 대통령에게 "러시아 연방 국경절에 즈음해 당신과 그리고 친선적인 러시아연방 정부와 인민에게 따뜻한 축하를 보낸다"는 내용의 전문을 띄웠다고 보도했다.

김 위원장은 축전에서 "우리들 사이의 첫 상봉 이후 새로운 발전단계에 들어선 조로 친선협조 관계가 모든 분야에 걸쳐 끊임없이 확대·강화되리라는 확신을 표명한다"고 강조했다.

김 위원장은 또 "오랜 역사와 전통을 가지고 있는 조로(북러) 친선관계를 소중히 여기고 새 시대의 요구에 맞게 더욱 발전시켜 나가는 것은 두 나라 인민의 공통된 지향이고 염원"이라고 덧붙였다.

러시아는 1990년 6월 12일 러시아 의회가 정식으로 주권국가로 선언한 이날을 국경일인 독립기념일로 지정해 기념하고 있다.

