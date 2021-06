국민의힘, 감사원 의뢰 안되면 '권익위 조사' 논의하기로

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 부동산 투기 의혹 전수조사를 놓고 국민권익위원회에 맡길 가능성을 열어뒀다.

국민의힘에 따르면 김기현 당대표 권한대행 겸 원내대표는 10일 오전 비공개로 진행된 당 전략회의에서 "감사원의 공식 답변을 기다리겠지만, 만약 어렵다고 하면 권익위를 최우선으로 논의해야 하지 않겠나"라고 말했다.

김 대표대행을 포함한 원내 지도부는 권익위의 전수조사가 공정한지를 놓고 여전히 의구심을 가진 상황이다. 경찰과 권익위의 공정성을 믿을 수 없기 때문이다. 특히 권익위의 경우 전현희 권익위원장이 민주당 의원 출신이라는 점에서 정치적 편향성이 존재할 가능성이 높다는 판단을 내린 것으로 풀이된다.

전일 감사원에 전수조사를 의뢰한 건 최대한 공정한 기관을 믿어보겠다는 취지였다. 전주혜 원내대변인은 "계속 강조하는 건 공정한 조사 기관에서 조사 받겠다는 것"이라고 설명했다.

다만 감사원 조사 의뢰 결정에 대해 당내 반발이 나오고 있다. 이날 장제원 의원은 페이스북을 통해 "감사원에서 전수조사를 받겠다고 우기고 있는 국민의힘의 모습은 왠지 어설퍼 보인다"며 "당 지도부는 감사원 조사 의뢰를 조속히 철회하고 의원들이 하루빨리 부동산 투기에 대한 전수조사를 받을 수 있도록 합리적인 조치를 취해 줄 것을 촉구한다"고 말했다. 한 발 더 나아가 정진석 의원은 "국민의힘도 떳떳하고 당당하게 권익위의 부동산 검증을 받아야 한다고 생각한다"고 강조했다.

원내 지도부는 감사원 공식 입장을 받은 이후 권익위 의뢰 검토를 공식화할 생각이다. 추경호 원내수석부대표는 연합뉴스와의 통화에서 "권익위에 전수조사를 의뢰하는 것까지 논의하겠다"며 "그보다 더 제대로 조사받을 방법이 있으면 그것까지 함께 검토할 것"이라고 말했다.

