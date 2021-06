하이투자증권, 이노뎁 공모가 1만8000원 확정

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 3~4일 이틀간 진행된 이노뎁의 코스닥시장 상장 수요예측 결과 공모가가 1만8000원으로 확정됐다고 8일 밝혔다.

이노뎁의 희망 공모가 밴드는 1만4000~1만8000원으로 최상단에 공모가가 결정되면서 전체 공모 예정 규모는 189억원으로 확정됐다. 기관투자가들의 수요예측 경쟁률은 1574대 1로 집계됐다.

하이투자증권 관계자는 "2만원 이상의 가격을 제시한 기관이 약 80%에 이르렀고, 기관투자자에게 모두 주식을 배정하고자 공모희망가 밴드 내에서 공모가를 확정했다"고 밝혔다. 영상 인공지능(AI), 데이터 플랫폼 기술 등을 기반으로 데이터 통합 관제 솔루션을 제공하고 있는 이노뎁의 높은 성장 가능성에 대한 기관투자가들의 기대가 반영된 것으로 보인다는 설명이다.

이노뎁은 공모자금을 우수 연구개발(R&D) 인력 유치를 위한 연구개발자금, 시설자금, 기타 운영자금 등에 사용할 예정이다.

일반투자자들의 청약은 하이투자증권을 통해 9일과 10일 양일간 오전 10시부터 오후 4시까지 진행될 예정이다.

청약 참여를 위해 청약일 전일까지(8일) 계좌 개설이 필요하다. 이노뎁은 공모 절차 마무리 후 18일 코스닥시장에 상장하게 된다.

