셀트리온헬스케어, '램시마SC' 캐나다 출시…북미 공략 본격화

캐나다 현지법인 통해 직접 판매

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온헬스케어가 자가면역질환 치료용 피하주사제형 바이오의약품 '램시마SC(성분명 인플릭시맙)'를 캐나다에 출시했다고 8일 밝혔다.

셀트리온헬스케어는 지난 1월 캐나다 보건부로부터 류마티스 관절염(RA) 적응증에 대한 램시마SC 판매 허가를 획득했다. 또 캐나다에서 램시마SC를 직접 판매하겠다는 계획을 갖고 캐나다 현지 법인 소속 마케팅 및 영업 인력을 확충해왔다. 애브비, BMS 출신의 전문가 조반 안투노비치 영업이사를 채용하는 등 인재 영입에도 노력했다.

의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 캐나다 자가면역질환 치료제(TNF-α 억제제) 시장은 2020년 기준 약 2조원 규모다. 특히 캐나다는 다른 지역과 달리 인플릭시맙 비중이 TNF-α 억제제 시장의 절반에 달할 정도로 높은 비중을 차지하고 있다. 램시마 IV제형의 경우 캐나다에서 16%(아이큐비아 2020년 4분기 기준)의 점유율을 기록하며 꾸준히 성장하고 있다. 이에 셀트리온헬스케어는 램시마SC가 IV제형과의 시너지를 통해 안정적인 처방 확대를 이룰 것으로 기대하고 있다.

셀트리온헬스케어는 의료진, 환자, 병원, 보험사 등 램시마SC 처방에 영향력이 있는 주요 이해관계자들을 대상으로 맞춤형 마케팅 활동을 강화해 초반부터 시장에 빠르게 안착한다는 계획이다. 이를 위해 램시마SC에 대한 처방 가이드 제공, 보험금 환급 프로세스 지원 안내, 의약품 배송 등 투약 전과정에서 환자의 의료 편의성을 지원하는 내용의 '환자 지원 프로그램(PSP)을 운영하고 있다. 아울러 의사, 환자 대상의 ABM(Advisory Board Meeting) 추진, 주요 환우회와의 미팅 확대 등 캐나다 제약시장의 특성을 반영한 맞춤형 판매 전략을 진행 중이다.

에드워드 키스톤 캐나다 토론토대학교 의과대학 교수는 "류마티스 관절염 질환은 적절한 치료가 이뤄지지 않을 경우 회복하기 어려운 수준의 관절 손상을 야기할 수 있는 만성적인 염증성 자가면역질환"이라며 "램시마SC를 통해 투약 스케줄을 보다 유연하게 관리하는 것이 가능해진 만큼 환자가 스스로의 치료 상태를 보다 효율적으로 관리할 수 있게 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.

셀트리온헬스케어 관계자는 "램시마SC가 TNF-α 억제제 시장 가운데 단일국가로는 전 세계에서 두 번째로 큰 캐나다에 진출하면서 기존의 유럽 지역을 넘어 북미 시장 공략에도 본격적으로 돌입하게 됐다"면서 "캐나다에 이어 올 3분기에는호주에서도 램시마SC가 출시될 예정인 만큼 글로벌 전역에서 처방이 이뤄질 수 있도록 시장 확대에 주력해 나갈 것"이라고 말했다.

