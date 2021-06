[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 4억원대 슈퍼카와 함께 한 사진을 공개했다.

그는 4일 자신의 인스타그램을 통해 "조만간 썰 풀어드릴게요. 기대해주세요"라며 사진을 올렸다. 해당 슈퍼카는 4억3천만 원대이지만 옵션 등이 추가될 경우 5억 원대까지 상승하는 것으로 알려졌다.

앞서 한예슬은 지난 5월 13일 자신의 SNS를 통해 10살 연하의 남자친구를 공개해 화제를 모았다. 그러나 남자친구가 유흥업소 출신이라는 논란이 불거지자 지난 6월 2일 인스타그램을 통해 남자친구의 과거 의혹에 대해 솔직하게 털어놓은 바 있다.

