2021 경남 관광 일자리 잡페어, 17일 개최

관광분야 기업 9개사 관광일자리 잡페어 참여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 오는 17일 경남 관광기업지원센터에서 '2021 경남 관광 일자리 채용박람회'가 개최된다.

관광 일자리 채용박람회는 경남 지역 주요 관광 기업과 청년들의 구직을 연결하는 관광 분야 채용 박람회다.

현장 면접관과 함께 퍼스널 컬러진단관 및 기업·근로 컨설팅관, AI 면접 역량 검사관이 운영된다.

AI 면접 역량 검사는 지원자의 표정, 음성, 감정 등을 실시간으로 분석하는 새로운 면접 기법으로 최근 공공기관 및 대기업에서 활용도가 높다.

모집 대상은 관광 분야 취업을 준비하는 학생과 경남도민이다.

접수는 오는 16일까지 경남 관광기업지원센터 홈페이지에서 경남 관광 일자리 채용박람회 참여 신청서 작성 후 이메일로 하면 된다. 사전 신청을 하지 못한 경우 현장에서도 접수할 수 있다.

참여 기업은 경남 지역 주요 관광 기업 9개 사로 호텔 및 리조트, 관광 스타트업 등의 기업들로 구성된다.

또한 관광 관련 행사 아르바이트도 동시에 채용하고 있다.

