LH, 인천검단 국민·영구임대 1000가구 입주자 모집

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 인천 검단신도시 AA-5블록 공공임대주택 1000가구에 대한 입주자 모집을 시작했다고 4일 밝혔다. 이번에 공급하는 주택은 저렴한 임대보증금과 임대료로 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 국민임대주택 750가구, 영구임대주택 250가구다.

국민임대주택은 29㎡ 200가구, 37㎡ 302가구, 46㎡ 248가구다. 37A형 기준 임대보증금과 월 임대료는 각각 2600만원, 21만2000원으로 주변 시세 대비 저렴하다.

국민임대주택은 도시근로자 월평균 소득 70%(3인 이하 가구 기준 436만8000원) 이하, 총자산가액 2억9200만원 이하, 자동차가액 3496만원 이하의 무주택 세대구성원을 대상으로 공급한다. 특히 검단 AA-5블록은 신혼부부 특화단지로 주거약자용 주택(29B형 28호)을 제외한 총 배정호수의 80% 이상을 신혼부부에게 우선 공급한다.

‘우선공급’ 신청대상은 기존 거주자 및 ①신혼부부(혼인 중인 사람으로 혼인기간 7년 이내이거나, 만 6세 이하의 자녀를 둔 사람), ②예비신혼부부(주택 입주전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 사람), 자녀가 만 6세 이하인 한부모이며, 만 65세 이상의 고령자, 장애인, 국가유공자 등은 ‘주거약자용’ 으로 신청할 수 있다. 일반공급은 도시근로자 월평균 소득의 50% 이하인 세대에게 우선 공급하고, 남은 주택이 있을 경우 월평균소득 70% 이하인 세대에게 공급한다.

오는 14~18일에 순위별 청약접수를 실시하고, 24일에 서류제출 대상자를 발표한다. 입주자격 조사, 검증을 거쳐 9월 30일에 당첨자를 발표하고, 10월 18~21일 계약체결, 내년 11월 입주 예정이다.

우선공급·주거약자·일반공급 등 신청유형별로 청약일자가 달라 청약공고문을 확인해야 한다. 청약신청은 LH 청약센터(apply.lh.or.kr) 또는 모바일로 ‘LH 청약센터’ 어플 설치 후 가능하다. 만 65세 이상의 고령자 등 인터넷(PC, 모바일) 사용이 어려운 분에 한해 지정된 일자(입주자공고문 참조)에 현장접수를 실시한다.

또 영구임대주택은 26A형 198가구, 26B(주거약자)형 52가구로, 생계·의료급여 수급자 등의 경우 임대보증금 256만원, 월 임대료 5만1000원, 그 외 대상자는 보증금 1568만원, 월 임대료 10만6000원이다. 영구임대주택은 입주자모집 공고일인 지난달 27일 현재 인천광역시에 주민등록이 된 성년자인 무주택세대 구성원을 대상으로 하며, 소득·자산 보유 기준과 기타 법에 정한 요건을 충족한 자이다.

26A형 우선공급 15가구는 월평균소득 70% 이하인 국가유공자·보훈대상자 등이, 19가구는 신혼부부 또는 예비신혼부부로서 무주택세대구성원인 생계·의료급여수급자가 신청 가능하다. 26A형 일반공급 물량은 164가구로, ‘공공주택특별법시행규칙 별표3 제1호’에 해당하는 생계급여·의료급여 수급자, 보호대상 한부모가족 등이 신청 가능하다. 26B형 52가구는 ‘주거약자용’으로 만 65세 이상의 고령자, 장애인, 국가유공자 등이 신청할 수 있다.

오는 21일부터 23일까지 LH 청약센터가 아닌 인천광역시 관내 거주지 읍·면·동 행정복지센터에 방문 접수해야 한다. 입주대상자는 10월 8일 인천광역시 홈페이지 및 LH 청약센터에서 확인 가능하며, 10월 26일~28일 계약체결, 내년 11월 입주 예정이다.

인천검단 AA-5블록 국민·영구 임대주택은 인천검단 택지개발지구 내에 위치하며, 북서쪽으로 김포한강 신도시, 남서쪽으로 청라경제자유구역 등이 인접한다. 특히 수도권제1순환고속도로, 인천국제공항고속도로 및 국도 48호선 등을 통한 수도권 주요지역으로의 접근성이 양호하다.

LH 관계자는 "국민·영구 임대주택은 임대료가 저렴해 전세난 속에서 인기가 많다"며, "입주 자격에 해당된다면 공공임대주택에서 안정적으로 거주하면서 내 집 마련의 주거사다리로 활용하기를 기대한다"고 말했다.

