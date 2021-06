[아시아경제 이선애 기자] 백신여권 테마가 강세다. 관련주들이 일제히 급등세를 보이고 있다.

4일 오전 9시52분 현재 SGA솔루션즈는 상한가에 진입했다. 전일대비 29.74% 오른 1985원을 기록중이다. 라온시큐어는 20.71% 오른 5770원을 기록중이다. 이외에도 아이크래프트와 드림시큐리티 등이 테마 상승을 이끌고 있다.

백신여권은 코로나19 백신 접종 증명서를 뜻한다. 공공장소 출입은 물론이고 국가 간 이동 시 코로나19 백신 접종 여부를 입증할 수 있는 디지털 증명서다.

