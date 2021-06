현대차 아반떼 N, 獨 뉘르부르크링 24시 내구레이스 데뷔전

엘란트라·i20 N 데뷔전

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 오는 5일(현지시각)부터 이틀 간 독일 뉘르부르크링에서 개최되는 '2021 뉘르부르크링 24시 내구레이스'에서 엘란트라 N TCR(국내명 아반떼 N TCR)과 i20 N이 데뷔전을 치른다고 3일 밝혔다.

뉘르부르크링 24시 내구레이스는 24시간 동안 가장 많은 주행거리를 기록한 차량이 우승하는 대회로, 뉘르부르크링 서킷은 총 길이 25㎞에 좁은 노폭과 심한 고저차, 보이지 않는 급커브 등 가혹한 주행환경으로 인해 '녹색지옥'이란 별명을 갖고 있다.

이에 따라 24시 내구레이스의 완주율은 통상 60~70%선에 그치며, 지난해엔 총 97대가 출전에 이 중 74대만 완주에 성공했다. 올해로 6회째 참가하는 현대차는 TCR 클래스에 i30 N TCR과 엘란트라 N TCR, SP2T 클래스에 i20 N을 투입해 우수한 내구성과 주행성능을 입증할 계획이다.

현대차는 코로나19 상황을 감안, 현대차 N 브랜드 웹사이트를 통해 오는 5일 오후 10시30분부터 24시간 레이스 라이브 스트리밍 서비스를 제공한다. 특히 올해부턴 온보드캠 중계를 새로 추가해 직접 레이스카에 타고 있는 듯한 생생한 현장감 까지 체험할 수 있다.

한편 현대차는 지난 2016년 뉘르부르크링 24시 내구레이스에 데뷔, i30 개초 차량으로 전체 출전 차량 중 90위를 기록한 바 있다. 이후 지난해엔 23위까지 점진적으로 순위를 끌어올렸다. 아울러 작년 i30N 패스트백 N은 종합순위 50위와 함께 SP3T 클래스 1위에 올라 현대차 최초 클래스 우승을 차지하기도 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr