SBI저축銀, 종이 없애고 태블릿으로 업무…'디지털 창구시스템' 도입

[아시아경제 송승섭 기자]SBI저축은행이 페이퍼리스 금융거래를 특징으로 하는 ‘디지털 창구시스템을’ 본격적으로 운영하겠다고 2일 밝혔다. 이번 시스템 도입으로 SBI저축은행은 종이 문서로 처리하던 금융 업무를 태블릿 모니터를 비롯한 다양한 디지털 기기로 처리하게 된다.

SBI저축은행은 고객 편의성이 높아지고 업무처리 시간도 획기적으로 단축돼 효율성이 증대될 거라는 설명이다. 그건 종이 문서를 통한 업무 진행은 복잡하고 번거롭다는 지적이 많았다. SBI저축은행은 고객 응대 및 부대 업무 시간은 기존대비 약 20%, 문서관리 비용은 약 80% 수준까지 절감될 것으로 예상한다.

불완전판매 방지 등 금융소비자 보호에도 도움이 될 전망이다. 디지털 창구를 이용하면 작성 즉시 전자문서가 전산시스템에 보관돼 개인정보 보호 측면에서 안전해지기 때문이다. 이 밖에도 종이 서류 사용을 줄여 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천한다는 방침이다.

SBI저축은행 관계자는 “디지털 창구 시스템 도입으로 편의성이 높아질 뿐 아니라 안전한 금융거래를 할 수 있게 됐다”며 “회사 차원에서도 생산성을 증대시키는 등 효율성을 높일 수 있는 좋은 계기”라고 강조했다.

