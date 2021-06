캠코, '동산담보물 직접매입 프로그램' 본격 시동…1호 기업 선정

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)의 동산담보물 직접매입 프로그램이 본격적으로 가동됐다.

1일 캠코에 따르면 제 1차 동산인수심의위원회가 해당 프로그램의 첫 번째 대상기업을 선정했다.

동산담보물 직접매입 프로그램은 캠코 산하 기구인 ‘캠코동산금융지원’이 기업의 기계나 기구를 매입해 유동성을 공급하는 정책이다. 캠코는 사들인 기계나 기구를 기업이 계속 사용하도록 재임대한다.

첫 대상기업은 코로나19로 매출이 급감해 경영위기를 맞은 자동차 부품 제조기업이다. 매입 적정성과 지원 타당성을 검토해 3억원 규모의 기계 12점을 매입하기로 했다.

결정은 동산인수심의위원회가 내렸다. 해당 기구는 동산 담보의 매입 여부를 심의한다. 공정하고 전문적인 검토를 위해 동산 가치평가, 회생, 기업평가 업무 분야의 외부전문가 5명으로 꾸렸다.

김귀수 캠코 기업지원본부장은 “동산담보물 직접매입을 통해 일시적으로 어려움을 겪는 중소기업에 유동성 공급을 확대하겠다”며 “앞으로도 동산금융의 마중물이 되고 부실채권 발생을 막는 역할을 충실히 수행하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr