용인 수지도서관 '리모델링'…25억 투입

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 25억원을 투입해 수지도서관 리모델링 공사에 들어간다.

수지도서관은 2004년 지하 1층 지상 3층 연면적 5059㎡ 규모로 개관했다.

이번 리모델링 공사는 수지도서관의 노후 시설을 개선하고 시민에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 진행된다. 공사는 오는 8월23일부터 내년 3월까지다.

용인시는 앞서 '2020년 문화체육관광부 생활SOC 지원사업'을 통해 국비 10억원을 확보했다. 시비 투자액은 15억원이다.

시는 이번 리모델링 공사를 통해 냉ㆍ난방시스템 등 기본적인 시설물 교체는 물론 열람 공간 확대, 소모임실 마련, 북카페 설치 등으로 수지도서관을 소통과 휴식이 공존하는 개방형 복합문화공간으로 변화시킬 계획이다.

아울러 올초 전문가 컨설팅과 시민 설문조사를 진행해 수렴한 의견을 토대로 자료실 및 노트북 이용 좌석 확대, 4차 산업 미래체험공간 설치 등도 진행한다.

리모델링 공사 기간에는 시설 전체를 임시 휴관한다. 다만 관내 다른 공공도서관에서 대출한 도서를 자유롭게 반납할 수 있도록 입구에 설치된 무인반납함은 운영한다. 지역 서점과 연계해 진행하고 있는 동네서점 바로대출서비스도 유지하기로 했다.

시 관계자는 "오는 7월 추가경정예산에서 7억원의 예산을 추가 확보할 계획"이라며 "노후 시설과 불편 사항을 개선해 시민들에게 최상의 서비스를 제공하겠다"고 약속했다.

수지도서관은 약 28만권의 장서를 보유하고 있다. 지난 3월 말 기준 1일평균 이용자 2912명, 대출권수 3149권으로 용인시민들이 가장 많이 이용하는 문화공간이다.

