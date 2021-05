진상 고객 피해 고깃집에 "돈쭐 나시고 마음 푸세요"…응원 잇따라

[아시아경제 권서영 기자] 이른바 '고깃집 진상 고객 사건'의 폭로 이후 피해를 입은 식당 측으로 수많은 응원이 쏟아졌다는 것이 알려져 화제를 모았다.

오늘(30일) 한 온라인 커뮤니티에는 '정신이 없어서 이제야 글을 올립니다. 감사합니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이는 당시 피해를 입은 식당의 업주로, 그는 "일을 끝내고 집에 와서 씻고 보니 벌써 5시가 되어간다"며 "저희 글이 이렇게 큰 파급력을 가져올 거라고는 전혀 생각하지 못했다"고 심경을 밝혔다.

글쓴이는 "궁금하신 분들이 많은 것 같아 간략하게나마 알려드리겠다"고 자신의 상황을 설명했다. 이어 "수많은 언론에서 취재 요청이 왔다"며 "저희는 단지 그 모녀를 처벌 받게 하는 것이 목적이다", "저희가 안 하면 다른 곳에 가서 또 똑같은 일을 할까 봐, 여태껏 얼마나 많은 자영업자들이 저렇게 당했을까, 하는 생각에 고소가 되든 안 되든 접수부터 했다"고 말했다.

또한 글쓴이는 "사건이 터지고 아파트 입주민께서 식사라도 챙기라고 죽을 보내주시고, 같은 분이 집 앞에 꽃을 한 다발 걸어놓고 가셨다", "같은 아파트에 사는 자영업자 분이 도너츠를 두고 가시거나 직업이 목사라는 분께서도 선물을 한 다발 사 가지고 오셔서 대신 사과드린다고도 하셨다" 등 쏟아지는 관심에 감사를 표했다.

이어 글쓴이는 "시국이 시국인 만큼 좋은 의도로 많이 찾아와주시는 것은 감사하지만 부담도 되는 것이 사실이다"라며 "너무 '돈쭐' 내러 오지 않아주셔도 괜찮다. 이러다가 확진자라도 나오면 정말 큰일이다"라고 당부의 말을 남겼다. 또한 "저희는 절대 합의를 안 할 것"이라고 앞으로의 대처를 약속하며 글을 마무리지었다.

앞서 글쓴이는 '음식 다 먹고 나간 다음 환불해달라고 협박하는 목사, 황당합니다'라는 게시글을 통해 자신이 겪은 일을 설명한 바 있다.

게시글에 따르면 식당을 방문한 손님 중 한 명이 "옆자리에 다른 사람이 앉게 내버려 두었다"는 이유로 식당을 운영하는 부부 측에 폭언과 욕설을 퍼부었다. 문제의 손님은 마스크도 쓰지 않은 채 환불을 요구했을 뿐 아니라, 경찰에 신고하겠다며 협박까지 한 것으로 알려져 누리꾼들의 빈축을 샀다.

