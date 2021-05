서대문구, 소상공인 업체 당 2000만원 융자 지원

국민·신한·하나은행 및 서울신용보증재단과 협력...업체 당 최대 2000만 원 대출, 1년 동안은 구가 이자 전액 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 위해 200억 원 규모의 융자 지원 사업을 추진한다.

대상은 서대문구에서 6개월 이상 영업 중인 NICE 개인신용평점 595점(신용등급 7등급) 이상의 소상공인이다.

이들은 ‘1년 거치 4년 균등분할상환’ 방식으로 최대 2000만 원까지 신용보증 대출을 받을 수 있다.

특히 대출받은 날로부터 1년 동안은 구가 이자를 전액 지원한다. 이후에는 해당 소상공인이 변동금리에 따라 이자를 낸다.

신용보증 수수료율도 연 0.5%로, 기존 연 0.8~1%에서 인하됐다.

이 사업을 위해 서대문구가 10억 원, 국민은행과 신한은행, 하나은행이 각각 2억 원을 출연했다.

대출은 출연 은행 서대문구 소재 각 지점에서, 보증은 서울신용보증재단 서대문지점에서 맡는다.

기존에 대출이 있는 경우에도 그 금액이 1억 원 이하면 이번에 대출을 받을 수 있어 긴급 자금이 필요한 소상공인에게 도움이 될 전망이다.

대출 신청은 6월1일부터 자금 소진 시까지 할 수 있다. 희망자는 사업자등록증 사본과 매출실적증명서 등의 서류를 갖고 해당 은행을 방문해 상담해야 한다.

자세한 내용은 서대문구청 홈페이지 공지사항에서 확인하거나 서대문구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

문석진 구청장은 “코로나19로 어느 때보다 힘든 시기를 보내고 계시는 소상공인 분들께 조금이나마 힘이 되기 위해 시중은행 및 서울신용보증재단과 협력해 서대문형 융자 지원사업을 실시한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr